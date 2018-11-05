Рианна раскритиковала Трампа за использование ее песни





«Мои люди никогда бы не отправились на подобное мероприятие», - заявила Рианна.По информации СМИ, речь идет о песне под названием «Do not Stop the Music». Ее включили во время выступления Дональда Трампа перед собравшимися американцами в штате Теннесси. Отмечается, что именно под данную композицию помощники главы Штатов бросали в толпу футболки, на которых находилась надпись в виде его фамилии.