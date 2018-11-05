АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Рианна раскритиковала Трампа за использование ее песни

Известная зарубежная певица Рианна раскритиковала главу США Дональда Трампа за использование её песни. По словам популярной артистки, считается недопустимым появление одной из композиций на политическом мероприятии с участием президента.
Рианна раскритиковала Трампа за использование ее песни

«Мои люди никогда бы не отправились на подобное мероприятие», - заявила Рианна.

По информации СМИ, речь идет о песне под названием «Do not Stop the Music». Ее включили во время выступления Дональда Трампа перед собравшимися американцами в штате Теннесси. Отмечается, что именно под данную композицию помощники главы Штатов бросали в толпу футболки, на которых находилась надпись в виде его фамилии.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нюша на последних сроках беременности показала
В США рассказали о неизвестных особенностях
В Великобритании родители раскритиковали детское
Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария призналась, что
iPad является самым продаваемым планшетом на рынке
Рианна раскритиковала Трампа за использование ее
Чичерина выступила в ЛНР вместе с симфоническим
Ученые: Кошки прячутся в коробках для снятия
Егор Кончаловский признался, что воровал вещи у
«Богемская рапсодия» стала лидером кинопроката в
Предсмертное письмо Бодлера продали на аукционе
Специалисты Yongnuo создали «гибрид» камеры и
Танцор Петр Никитин рассказал о романе с Жанной
Спортсмен Росс Эджли обогнул Великобританию
Джанет Джексон на европейской премии MTV Europe
Huawei бесплатно обменивает бракованные смартфоны
Новый возлюбленный Анны Седоковой Андрей Миронов
Ирина Хакамада приобрела шубу за четыре миллиона
«Путешественница во времени» показала растение из
Молочные продукты негативно отражаются на мужском
Никита Пресняков снялся в романтической
Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам
Ученые: Шесть симптомов рака нельзя игнорировать
Светлана Лобода собирается дать несколько
Риск землетрясений повышается из-за хранения воды
Алексей Пушков назвал самые крупные ошибки Ангелы
Светлана Ходченкова налаживает личную жизнь с
Блокчейн-компания купила стартап по добыче
Саша Черно готовится к свадьбе в стиле
У московского ТЦ «Европейский» произошла массовая
Просмотреть все новости