Рианна раскритиковала Трампа за использование ее песни
Известная зарубежная певица Рианна раскритиковала главу США Дональда Трампа за использование её песни. По словам популярной артистки, считается недопустимым появление одной из композиций на политическом мероприятии с участием президента.
«Мои люди никогда бы не отправились на подобное мероприятие», - заявила Рианна.
По информации СМИ, речь идет о песне под названием «Do not Stop the Music». Ее включили во время выступления Дональда Трампа перед собравшимися американцами в штате Теннесси. Отмечается, что именно под данную композицию помощники главы Штатов бросали в толпу футболки, на которых находилась надпись в виде его фамилии.
«Мои люди никогда бы не отправились на подобное мероприятие», - заявила Рианна.
По информации СМИ, речь идет о песне под названием «Do not Stop the Music». Ее включили во время выступления Дональда Трампа перед собравшимися американцами в штате Теннесси. Отмечается, что именно под данную композицию помощники главы Штатов бросали в толпу футболки, на которых находилась надпись в виде его фамилии.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:31