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Егор Кончаловский признался, что воровал вещи у своего отца

Егор Кончаловский стал гостем телепередачи «Звёзды сошлись». Актер рассказал, как он в молодости разрабатывал «технологию» воровства вещей у своего отца – режиссёра Андрея Михалкова-Кончаловского.

Егор Кончаловский признался, что воровал вещи у своего отца


По словам Егора Кончаловского, для того чтобы отец не замечал пропажу вещей, он предпринимал ряд действий, вследствие чего родителю артиста казалось, что они исчезают «сами по себе». Вначале актер перекладывал понравившийся предмет одежды в дальний угол шкафа, что создавало у Андрея Михалкова-Кончаловского ощущение, будто он лично его туда положил. После, когда отец собирался идти на какое-то событие, сын предлагал родителю свою помощь, подавая ему одежду. Благодаря этому Егор Кончаловский оставлял в гардеробе интересовавшую его вещь, а после она вовсе «исчезала».

Накануне Никита Пресняков вместе со своей супругой моделью Алёной Красновой участвовал в романтической фотосессии. Данные снимки появились в аккаунте Instagram музыканта.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:10

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