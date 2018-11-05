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Чичерина выступила в ЛНР вместе с симфоническим оркестром

Известная российская рок-певица Юлия Чичерина выступила в ЛНР в честь праздника Народного единства вместе с симфоническим оркестром. Также артистка успела посетить Народную милицию в селе Желобок, которое находится на линии соприкосновения, и провести творческий вечер в Кировске.
Чичерина выступила в ЛНР вместе с симфоническим оркестром

С момента того, как начались противостояния на Донбассе, Чичерина не раз приезжала в ЛНР с концертами. Также она в 2015 году участвовала в фестивале «Солнце взойдет». В феврале 2017 года вышел новый клип артистки на композицию «Рвать», слова в которой посвящены героем Донбасса.

Чичерина пообщалась с жителями Кировска, а полицейские в Желобке угостили знаменитость армейским кулешом. Концерт певицы в Луганске состоялся в воскресенье, 4 ноября. Мероприятие открыл оркестр под руководством Александра Щурова. После этого Чичерина под его аккомпанемент исполнила несколько своих хитов.

И.о. главы республики Леонид Пасечник вручил певице букет цветов и выразил благодарность за ее хиты, которые уже давно стали символами Донбасса. Именно они вдохновляют на новые свершения и подвиги. Чичерина пообещала выпустить альбом, посвященный военному конфликту.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:23

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