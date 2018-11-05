Предсмертное письмо Бодлера продали на аукционе за 234000 евро





Письмо было написано в 1845 году 30 июня, а попрощаться со своей возлюбленной он решил так: «Я решил умереть, потому что не хочу жить дальше или выносить то, что мне нужно просыпаться и засыпать снова». После таких мыслей о бренности бытия поэт прожил еще 22 года, в этот период он написал известный на весь мир сборник стихотворений под названием «Цветы зла».Теперь это письмо продано на французском аукционе Osenat, покупатель приобрел «артефакт» за сумму втрое выше, чем изначально была выставлена.