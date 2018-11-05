Танцор Петр Никитин рассказал о романе с Жанной Фриске





Петр Никитин рассказал, что их отношения с певицей начались то время, когда он работал танцором в коллективе звезды. По его словам, Жанна Фриске сама проявила к нему заинтересованность. Танцор рассказал, что после новогодних съемок знаменитость попросила подвезти ее домой. Однако артистка не могла найти в сумочке свои ключи от квартиры, вследствие чего Петр Никитин предложил Жанне Фриске проехать к нему, на что она согласилась.После этого артисты длительное время находились в отношениях. Однако танцор очень ревновал певицу, предложив ей выбирать между карьерой и ним. Через некоторое время Жанна Фриске познакомилась с Дмитрием Шепелевым, с которым согласилась создать семью. Петр Никитин узнав, что звезда беременна, решил отступить. По словам танцора, во время болезни певицы он всячески поддерживал ее.