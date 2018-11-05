Ученые: Кошки прячутся в коробках для снятия стресса





По словам экспертов, после переезда на новое место жительства кошки часто испытывают сложности с адаптацией. Однако, когда у домашнего питомца появляется собственная «зона комфорта» в виде коробки, то процесс адаптации ускоряется в два раза.Дело в том, что при нахождении в тесном пространстве у кошек активизируется вырабатывание эндорфинов, поскольку они чувствуют себя в безопасности. Полипептидные химические элементы позволяют кошке расслабиться, снимают у нее тревогу и снижают уровень агрессии.