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«Богемская рапсодия» стала лидером кинопроката в России и СНГ

Музыкальная драма-биография «Богемская рапсодия» стала лидером проката не только в России, но и странах СНГ. Картина повествует о легендарной британской группе Queen и ее солисте Фредди Меркьюри. Режиссером ленты выступил Брайан Сингер.

«Богемская рапсодия» стала лидером кинопроката в России и СНГ

В фильме можно проследить историю успеха коллектива. За четыре дня проката «Богемская рапсодия» собрала 245,7 миллиона рублей. В картине снимались Гвилим Ли, Рами Малек, Бен Харди, Люси Бойнтон.

На второй позиции оказался мультфильм «Смолфут», он был во главе отечественного проката на минувших выходных. Впервые ленту показали 30 октября, а с 1 по 4 ноября работа режиссера Кэри Киркпатрика собрала 153 миллиона рублей. Если говорить об общих сборах, то они составили 479 миллионов рублей.

Тройку лидеров замыкает кинофильм «Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин». Премьера картины режиссера Эри Сандела состоялась на прошлой неделе, 1 ноября. За стартовые дни показа фильм собрал 107,5 миллиона рублей.



 
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Культура / Главные новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:04

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