«Богемская рапсодия» стала лидером кинопроката в России и СНГ





В фильме можно проследить историю успеха коллектива. За четыре дня проката «Богемская рапсодия» собрала 245,7 миллиона рублей. В картине снимались Гвилим Ли, Рами Малек, Бен Харди, Люси Бойнтон.На второй позиции оказался мультфильм «Смолфут», он был во главе отечественного проката на минувших выходных. Впервые ленту показали 30 октября, а с 1 по 4 ноября работа режиссера Кэри Киркпатрика собрала 153 миллиона рублей. Если говорить об общих сборах, то они составили 479 миллионов рублей.Тройку лидеров замыкает кинофильм «Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин». Премьера картины режиссера Эри Сандела состоялась на прошлой неделе, 1 ноября. За стартовые дни показа фильм собрал 107,5 миллиона рублей.