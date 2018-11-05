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Специалисты Yongnuo создали «гибрид» камеры и смартфона на базе Android 7.1

Специалисты китайской компании Yongnuo создали «гибрид» камеры, а также смартфона. В свою очередь разработчики интегрировали мобильное устройство, которое работает на базе «операционки» Android 7.1, в современный фотоаппарат.

Специалисты Yongnuo создали «гибрид» камеры и смартфона на базе Android 7.1


Новое устройство оборудуется байонетом Canon EF. Модель представили пока под номером YN450. Вместе с этим руководство компании Yongnuo объявило уже конкурс на лучшее «имя» для нового устройства. «Гибрид» камеры и смартфона YN450 обеспечивает сохранение изображений в RAW, запись 4K-видео с кадровой частотой, которая составляет 30 кадров за секунду. Настройками в данном гаджете можно управлять с помощью пятидюймового сенсорного экрана (разрешение составляет 1920 х 1080 рх).

Представители Apple накануне объявили о запуске продаж отремонтированных смартфонов версии iPhone 8, а также iPhone 8 Plus.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:53

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