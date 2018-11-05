Джанет Джексон на европейской премии MTV Europe Music Awards выступила в защиту женщин





На ежегодной церемонии певица Джанет Джексон была удостоена награды Global Icon («Мировая Легенда»). Вместе с речью благодарности, она призвала мир признать женщин и мужчин равными. Также она назвала сестрами, тех, кого пытались запугивать и не позволяли говорить, то, что хочешь. Теперь Джексон заявила, что голос всех женщин на планете будет услышан и справедливость восстановится.Данное мероприятие прошло в 25 раз, в европейской стране Испания (Бильбао). Любимицей публики оказалась кубино-американская певица Камила Кабельо, она увезла с церемонии 4 награды.