Новый возлюбленный Анны Седоковой Андрей Миронов месяц назад расстался с невестой





Невзирая на то, что артистка не является поклонницей хоккея, ей удалось познакомиться с Андреем Мироновым через общих друзей. Стоит отметить, что недавно 24-летний спортсмен встречался с российской моделью Александрой Харитоновой, которой планировал сделать предложение. Однако Анна Седокова заявила, что не имеет никакого отношения к их расставанию.Тем временем Александра Харитонова рассказала в интервью, что она рассталась с хоккеистом из-за разных понятий о семейных ценностях. Модель упомянула, что только недавно узнала, кто такая Анна Седокова, так как не является фанаткой возрастных исполнителей песен.