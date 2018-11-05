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Новый возлюбленный Анны Седоковой Андрей Миронов месяц назад расстался с невестой

Анна Седокова заявила, что у нее отношения с новым бойфрендом Андрем Мироновым. Стало известно, что хоккеист месяц назад из-за певицы расстался со своей девушкой, на которой был намерен жениться.

Новый возлюбленный Анны Седоковой Андрей Миронов месяц назад расстался с невестой


Невзирая на то, что артистка не является поклонницей хоккея, ей удалось познакомиться с Андреем Мироновым через общих друзей. Стоит отметить, что недавно 24-летний спортсмен встречался с российской моделью Александрой Харитоновой, которой планировал сделать предложение. Однако Анна Седокова заявила, что не имеет никакого отношения к их расставанию.

Новый возлюбленный Анны Седоковой Андрей Миронов месяц назад расстался с невестой


Тем временем Александра Харитонова рассказала в интервью, что она рассталась с хоккеистом из-за разных понятий о семейных ценностях. Модель упомянула, что только недавно узнала, кто такая Анна Седокова, так как не является фанаткой возрастных исполнителей песен.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:24

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