Новый возлюбленный Анны Седоковой Андрей Миронов месяц назад расстался с невестой
Анна Седокова заявила, что у нее отношения с новым бойфрендом Андрем Мироновым. Стало известно, что хоккеист месяц назад из-за певицы расстался со своей девушкой, на которой был намерен жениться.
Невзирая на то, что артистка не является поклонницей хоккея, ей удалось познакомиться с Андреем Мироновым через общих друзей. Стоит отметить, что недавно 24-летний спортсмен встречался с российской моделью Александрой Харитоновой, которой планировал сделать предложение. Однако Анна Седокова заявила, что не имеет никакого отношения к их расставанию.
Тем временем Александра Харитонова рассказала в интервью, что она рассталась с хоккеистом из-за разных понятий о семейных ценностях. Модель упомянула, что только недавно узнала, кто такая Анна Седокова, так как не является фанаткой возрастных исполнителей песен.
Невзирая на то, что артистка не является поклонницей хоккея, ей удалось познакомиться с Андреем Мироновым через общих друзей. Стоит отметить, что недавно 24-летний спортсмен встречался с российской моделью Александрой Харитоновой, которой планировал сделать предложение. Однако Анна Седокова заявила, что не имеет никакого отношения к их расставанию.
Тем временем Александра Харитонова рассказала в интервью, что она рассталась с хоккеистом из-за разных понятий о семейных ценностях. Модель упомянула, что только недавно узнала, кто такая Анна Седокова, так как не является фанаткой возрастных исполнителей песен.