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Спортсмен Росс Эджли обогнул Великобританию вплавь за 155 дней

Спортсмен Росс Эджли установил рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннеса, проплыв вокруг Великобритании за 155 дней. Заплыв стартовал 1 июня в городе Маргит, который находится в графстве Кент.
Спортсмен Росс Эджли обогнул Великобританию вплавь за 155 дней

В воде британец преодолел расстояние в 1780 миль, а это эквивалентно 2864 километрам. К слову, спортсмен ни разу не выходил на сушу. Иногда в день приходилось проплывать 12 часов.

По словам Эджли, существовало немало трудностей на его пути. Спортсмен переживал, что столкнется с онемением ног, также он получил ожог от медузы, а от соленой воды у него буквально «отказывал» язык. Однако британец мог видеть невероятные восходы и закаты.

В Книгу рекордов Гиннеса имя Росса Эджли было включено еще 14 августа, когда в плавании он находится 74 дня. Тогда в Международной ассоциации по плаванию в открытой воде сообщили, что это самый долгий заплыв в море.

Во время установления рекорда спортсмен съел свыше 500 бананов и потерял порядка 500 тысяч килокалорий.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:44

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