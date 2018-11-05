Спортсмен Росс Эджли обогнул Великобританию вплавь за 155 дней





В воде британец преодолел расстояние в 1780 миль, а это эквивалентно 2864 километрам. К слову, спортсмен ни разу не выходил на сушу. Иногда в день приходилось проплывать 12 часов.По словам Эджли, существовало немало трудностей на его пути. Спортсмен переживал, что столкнется с онемением ног, также он получил ожог от медузы, а от соленой воды у него буквально «отказывал» язык. Однако британец мог видеть невероятные восходы и закаты.В Книгу рекордов Гиннеса имя Росса Эджли было включено еще 14 августа, когда в плавании он находится 74 дня. Тогда в Международной ассоциации по плаванию в открытой воде сообщили, что это самый долгий заплыв в море.Во время установления рекорда спортсмен съел свыше 500 бананов и потерял порядка 500 тысяч килокалорий.