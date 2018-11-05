Huawei бесплатно обменивает бракованные смартфоны Mate 20 Pro на новые
Из-за многочисленных жалоб владельцев устройств Mate 20 Pro на зеленые и желтые полосы, имеющиеся на краях дисплея, руководство компании Huawei объявила, что заменит гаджеты с данным браком на новые смартфоны. Об этом заявили представители бренда.
Этот брак сильно заметный на темном изображении. Вследствие этого создаётся ощущение, что в руках дешевый аппарат 10-летней давности. Из-за того, что жалоб оказалось очень много, китайская компания пошла на этот невыгодный для нее шаг. Экраны для смартфона в данном случае производят две компании: южнокорейская LG, а также китайская BOE. Брак имеет место на аппаратах с дисплеями производства Южной Кореи. В настоящее время в некоторых государствах устройство с дефектом можно заменить в официальном представительстве компании Huawei. Представители бренда уверяют, что брак имеется в небольшом количестве экземпляров. Согласно инсайдерским данным, бракованная матрица дисплея наблюдается у каждой пятой версии Mate 20 Pro. В Российской Федерации стоимость Huawei Mate 20 Pro составляет около 70 000 рублей.
Раньше появилась в Сети информация, что 6 ноября китайская известная компания Xiaomi планирует представить смартфон версии Xiaomi Redmi Note 6
Этот брак сильно заметный на темном изображении. Вследствие этого создаётся ощущение, что в руках дешевый аппарат 10-летней давности. Из-за того, что жалоб оказалось очень много, китайская компания пошла на этот невыгодный для нее шаг. Экраны для смартфона в данном случае производят две компании: южнокорейская LG, а также китайская BOE. Брак имеет место на аппаратах с дисплеями производства Южной Кореи. В настоящее время в некоторых государствах устройство с дефектом можно заменить в официальном представительстве компании Huawei. Представители бренда уверяют, что брак имеется в небольшом количестве экземпляров. Согласно инсайдерским данным, бракованная матрица дисплея наблюдается у каждой пятой версии Mate 20 Pro. В Российской Федерации стоимость Huawei Mate 20 Pro составляет около 70 000 рублей.
Раньше появилась в Сети информация, что 6 ноября китайская известная компания Xiaomi планирует представить смартфон версии Xiaomi Redmi Note 6
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:26