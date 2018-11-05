АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Huawei бесплатно обменивает бракованные смартфоны Mate 20 Pro на новые

Из-за многочисленных жалоб владельцев устройств Mate 20 Pro на зеленые и желтые полосы, имеющиеся на краях дисплея, руководство компании Huawei объявила, что заменит гаджеты с данным браком на новые смартфоны. Об этом заявили представители бренда.

Huawei бесплатно обменивает бракованные смартфоны Mate 20 Pro на новые


Этот брак сильно заметный на темном изображении. Вследствие этого создаётся ощущение, что в руках дешевый аппарат 10-летней давности. Из-за того, что жалоб оказалось очень много, китайская компания пошла на этот невыгодный для нее шаг. Экраны для смартфона в данном случае производят две компании: южнокорейская LG, а также китайская BOE. Брак имеет место на аппаратах с дисплеями производства Южной Кореи. В настоящее время в некоторых государствах устройство с дефектом можно заменить в официальном представительстве компании Huawei. Представители бренда уверяют, что брак имеется в небольшом количестве экземпляров. Согласно инсайдерским данным, бракованная матрица дисплея наблюдается у каждой пятой версии Mate 20 Pro. В Российской Федерации стоимость Huawei Mate 20 Pro составляет около 70 000 рублей.

Раньше появилась в Сети информация, что 6 ноября китайская известная компания Xiaomi планирует представить смартфон версии Xiaomi Redmi Note 6



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нюша на последних сроках беременности показала
В США рассказали о неизвестных особенностях
В Великобритании родители раскритиковали детское
Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария призналась, что
iPad является самым продаваемым планшетом на рынке
Рианна раскритиковала Трампа за использование ее
Чичерина выступила в ЛНР вместе с симфоническим
Ученые: Кошки прячутся в коробках для снятия
Егор Кончаловский признался, что воровал вещи у
«Богемская рапсодия» стала лидером кинопроката в
Предсмертное письмо Бодлера продали на аукционе
Специалисты Yongnuo создали «гибрид» камеры и
Танцор Петр Никитин рассказал о романе с Жанной
Спортсмен Росс Эджли обогнул Великобританию
Джанет Джексон на европейской премии MTV Europe
Huawei бесплатно обменивает бракованные смартфоны
Новый возлюбленный Анны Седоковой Андрей Миронов
Ирина Хакамада приобрела шубу за четыре миллиона
«Путешественница во времени» показала растение из
Молочные продукты негативно отражаются на мужском
Никита Пресняков снялся в романтической
Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам
Ученые: Шесть симптомов рака нельзя игнорировать
Светлана Лобода собирается дать несколько
Риск землетрясений повышается из-за хранения воды
Алексей Пушков назвал самые крупные ошибки Ангелы
Светлана Ходченкова налаживает личную жизнь с
Блокчейн-компания купила стартап по добыче
Саша Черно готовится к свадьбе в стиле
У московского ТЦ «Европейский» произошла массовая
Просмотреть все новости