«Путешественница во времени» показала растение из 6000 года
На видеохостигне YouTube появилось видео, в котором "путешественница во времени" показала растение из 6000 года. Оно получило название Роклоруло. По словам героини ролика, цветок рост на Земле миллионы лет назад.
Женщина по имени Хлоя проживает в Финляндии. В молодости она работала в одной из секретных правительственных лабораторий, где ученые пытались создать технологию перемещения в будущее. В 1996 году специалисты достигли своей цели, поэтому сотрудница попала в 6000 год.
В будущем женщина увидела летающие авто, высокие небоскребы и очень много растений. В частности, буквально каждый квадратный сантиметр земли был засажен. Таким образом, человечеству не только удалось выжить, но и научиться взаимодействовать с природой, а также развиваться в техническом плане.
По словам уроженки Финляндии, в один момент из-за последствий глобального потепления человечество окажется на грани исчезновения. В некоторых частях планеты температура достигнет 70 градусов. Тогда люди поймут, что Земля нуждается в растениях.
Женщина по имени Хлоя проживает в Финляндии. В молодости она работала в одной из секретных правительственных лабораторий, где ученые пытались создать технологию перемещения в будущее. В 1996 году специалисты достигли своей цели, поэтому сотрудница попала в 6000 год.
В будущем женщина увидела летающие авто, высокие небоскребы и очень много растений. В частности, буквально каждый квадратный сантиметр земли был засажен. Таким образом, человечеству не только удалось выжить, но и научиться взаимодействовать с природой, а также развиваться в техническом плане.
По словам уроженки Финляндии, в один момент из-за последствий глобального потепления человечество окажется на грани исчезновения. В некоторых частях планеты температура достигнет 70 градусов. Тогда люди поймут, что Земля нуждается в растениях.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:15