«Путешественница во времени» показала растение из 6000 года





Женщина по имени Хлоя проживает в Финляндии. В молодости она работала в одной из секретных правительственных лабораторий, где ученые пытались создать технологию перемещения в будущее. В 1996 году специалисты достигли своей цели, поэтому сотрудница попала в 6000 год.В будущем женщина увидела летающие авто, высокие небоскребы и очень много растений. В частности, буквально каждый квадратный сантиметр земли был засажен. Таким образом, человечеству не только удалось выжить, но и научиться взаимодействовать с природой, а также развиваться в техническом плане.По словам уроженки Финляндии, в один момент из-за последствий глобального потепления человечество окажется на грани исчезновения. В некоторых частях планеты температура достигнет 70 градусов. Тогда люди поймут, что Земля нуждается в растениях.