АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

«Путешественница во времени» показала растение из 6000 года

На видеохостигне YouTube появилось видео, в котором "путешественница во времени" показала растение из 6000 года. Оно получило название Роклоруло. По словам героини ролика, цветок рост на Земле миллионы лет назад.
«Путешественница во времени» показала растение из 6000 года

Женщина по имени Хлоя проживает в Финляндии. В молодости она работала в одной из секретных правительственных лабораторий, где ученые пытались создать технологию перемещения в будущее. В 1996 году специалисты достигли своей цели, поэтому сотрудница попала в 6000 год.

В будущем женщина увидела летающие авто, высокие небоскребы и очень много растений. В частности, буквально каждый квадратный сантиметр земли был засажен. Таким образом, человечеству не только удалось выжить, но и научиться взаимодействовать с природой, а также развиваться в техническом плане.

По словам уроженки Финляндии, в один момент из-за последствий глобального потепления человечество окажется на грани исчезновения. В некоторых частях планеты температура достигнет 70 градусов. Тогда люди поймут, что Земля нуждается в растениях.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Путешественница во времени» показала растение из
Молочные продукты негативно отражаются на мужском
Никита Пресняков снялся в романтической
Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам
Ученые: Шесть симптомов рака нельзя игнорировать
Светлана Лобода собирается дать несколько
Риск землетрясений повышается из-за хранения воды
Алексей Пушков назвал самые крупные ошибки Ангелы
Светлана Ходченкова налаживает личную жизнь с
Блокчейн-компания купила стартап по добыче
Саша Черно готовится к свадьбе в стиле
У московского ТЦ «Европейский» произошла массовая
Певица Валерия опубликовала фото в банном халате
Егор Холявин после серьезных осложнений готовится
Отец Анастасии Волочковой впервые смог сделать
Эксперты назвали три лучших европейских
Эксперты назвали самые востребованные модели
Компания Mahindra выводит на рынок Индии новый
В Колумбии вертолеты поднялись по тревоге из-за
Дуб бархатистый поможет ученым лечить рак и
Новую версию BMW M3 планируют оснастить
Магазин «Связной» продает смартфоны Xiaomi Redmi
Продажи новых легковых авто с автоматической КПП
На автомобильном рынке в 2019 году может
Модель Полина Аскери вышла замуж за 64-летнего
Ольга Шелест устроила необычную вечеринку в
В Санкт-Петербурге дважды за сутки «задержали»
Жительница Магнитогорска выиграла в шоу «Пятеро
Вера Брежнева показала поклонникам в Instagram
Ученые: Размеры порций еды не влияют на процессы
Просмотреть все новости