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Ирина Хакамада приобрела шубу за четыре миллиона рублей

Ирина Хакамада никогда не страдала от недостатка денег и всегда рассказывала о своих материальных затратах исключительно на свою семью. Но как оказалось, однажды и она скрыла от своего мужа приобретение, купив шубу за 4 миллиона рублей.
Ирина Хакамада приобрела шубу за четыре миллиона рублей

Политик Ирина Хакамада проживает в роскошных апартаментах вместе со своим мужем Владимиром Сиротинским, который не скупится на подарки для неё.

Известная бизнес-вумен говорила о том, что абсолютно весь заработок тратится на семейные нужды. Один раз в своей жизни она утаила от мужа деньги и совершила самую дорогую в её жизни покупку, рассказав об этом журналистам.

Огромные деньги у знаменитости получилось заработать благодаря очень состоятельному человеку, который просил её побыть его личным коучем на время. Два раза он присылал за Хакамадой самолёт, но ему так и не удалось встретиться с ней ни разу из-за нехватки свободного времени. За это он увеличил её гонорар в четыре раза и даже заплатил штраф. Не сказав о такой прибавке к зарплате, Ирина Хакамада потратила все деньги на покупку шубы из баргузинского соболя стоимостью 50 тысяч евро.



 
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Общество
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 10:23

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