Ирина Хакамада приобрела шубу за четыре миллиона рублей





Политик Ирина Хакамада проживает в роскошных апартаментах вместе со своим мужем Владимиром Сиротинским, который не скупится на подарки для неё.Известная бизнес-вумен говорила о том, что абсолютно весь заработок тратится на семейные нужды. Один раз в своей жизни она утаила от мужа деньги и совершила самую дорогую в её жизни покупку, рассказав об этом журналистам.Огромные деньги у знаменитости получилось заработать благодаря очень состоятельному человеку, который просил её побыть его личным коучем на время. Два раза он присылал за Хакамадой самолёт, но ему так и не удалось встретиться с ней ни разу из-за нехватки свободного времени. За это он увеличил её гонорар в четыре раза и даже заплатил штраф. Не сказав о такой прибавке к зарплате, Ирина Хакамада потратила все деньги на покупку шубы из баргузинского соболя стоимостью 50 тысяч евро.