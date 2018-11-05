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Никита Пресняков снялся в романтической фотосессии с супругой

Никита Пресняков в своем аккаунте Instagram обнародовал новые снимки. Музыкант принял участие в романтической фотосессии вместе с супругой - моделью Алёной Красновой.

Никита Пресняков снялся в романтической фотосессии с супругой


Никита Пресняков под фотографиями написал - Wild West Style, что в переводе на русский язык означает - стиль дикого Запада. Алене Красновой, которая является профессиональной моделью, не привыкать к подобным экспериментам, так как ей приходилось сниматься в самых различных образах. Снимки за шестнадцать часов собрали свыше 16 тысяч одобрительных лайков и более 160 комментариев. Поклонники заявили, что Никита Пресняков и Алена Краснова являются прекрасной парой, намекая, что у них будут красивые дети. По словам фанатов, фото вышли невероятно нежными, окутанными дымкой любви и счастья.

Накануне Вера Брежнева в своем микроблоге Instagram опубликовала архивную семейную публикацию, которую посвятила своему отцу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:59

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