Никита Пресняков снялся в романтической фотосессии с супругой
Никита Пресняков в своем аккаунте Instagram обнародовал новые снимки. Музыкант принял участие в романтической фотосессии вместе с супругой - моделью Алёной Красновой.
Никита Пресняков под фотографиями написал - Wild West Style, что в переводе на русский язык означает - стиль дикого Запада. Алене Красновой, которая является профессиональной моделью, не привыкать к подобным экспериментам, так как ей приходилось сниматься в самых различных образах. Снимки за шестнадцать часов собрали свыше 16 тысяч одобрительных лайков и более 160 комментариев. Поклонники заявили, что Никита Пресняков и Алена Краснова являются прекрасной парой, намекая, что у них будут красивые дети. По словам фанатов, фото вышли невероятно нежными, окутанными дымкой любви и счастья.
Накануне Вера Брежнева в своем микроблоге Instagram опубликовала архивную семейную публикацию, которую посвятила своему отцу.
Никита Пресняков под фотографиями написал - Wild West Style, что в переводе на русский язык означает - стиль дикого Запада. Алене Красновой, которая является профессиональной моделью, не привыкать к подобным экспериментам, так как ей приходилось сниматься в самых различных образах. Снимки за шестнадцать часов собрали свыше 16 тысяч одобрительных лайков и более 160 комментариев. Поклонники заявили, что Никита Пресняков и Алена Краснова являются прекрасной парой, намекая, что у них будут красивые дети. По словам фанатов, фото вышли невероятно нежными, окутанными дымкой любви и счастья.
Накануне Вера Брежнева в своем микроблоге Instagram опубликовала архивную семейную публикацию, которую посвятила своему отцу.