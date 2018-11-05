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Молочные продукты негативно отражаются на мужском здоровье - Ученые

Американские ученые установили, что чрезмерное потребление молочных продуктов может вызывать у мужчин ухудшение состояния здоровья. В частности сыр, молоко и мороженое ухудшают качество спермы и отрицательно влияют на фертильность мужчины.

Молочные продукты негативно отражаются на мужском здоровье - Ученые


Специалисты из университета Гарварда провели эксперимент, в котором приняли участие 189 человек возрастом от 19 до 25 лет. На первом этапе эксперимента добровольцы имели отличные показатели здоровья, однако по мере увеличения потребления молочной продукции в работе их организмов начали происходить изменения.

Из-за содержания женских гормонов в молочных продуктах сперма у мужчин становилась хуже на 25%. По словам медиков, отказываться полностью от употребления молока не требуется, ведь оно является превосходным источником кальция и витамина D. Следует лишь соблюдать умеренность в потреблении молочных продуктов.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:01

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