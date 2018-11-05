Молочные продукты негативно отражаются на мужском здоровье - Ученые





Специалисты из университета Гарварда провели эксперимент, в котором приняли участие 189 человек возрастом от 19 до 25 лет. На первом этапе эксперимента добровольцы имели отличные показатели здоровья, однако по мере увеличения потребления молочной продукции в работе их организмов начали происходить изменения.Из-за содержания женских гормонов в молочных продуктах сперма у мужчин становилась хуже на 25%. По словам медиков, отказываться полностью от употребления молока не требуется, ведь оно является превосходным источником кальция и витамина D. Следует лишь соблюдать умеренность в потреблении молочных продуктов.