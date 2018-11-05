Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам каршеринга и такси





Эксперты до 19 ноября будут проводить консультации российских жителей по вопросам, касающимся правил предоставления транспортных услуг, а также обеспечения защиты прав потенциальных потребителей в ходе использования такси и каршеринга.Каждый желающий может по телефону обратиться в Роспотребнадзор или посетить центр консультации. Все адреса можно найти на онлайн-площадках региональных управлений, контролирующих качество услуг ведомства.