Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам каршеринга и такси
С 5 ноября начала работать горячая линия Роспотребнадзора, где решаются вопросы, связанные с услугами каршеринга, а также такси. О начале работы Всероссийской поддержки пользователи соответствующих сервисов узнали на страницах официального веб-сайта ведомства.
Эксперты до 19 ноября будут проводить консультации российских жителей по вопросам, касающимся правил предоставления транспортных услуг, а также обеспечения защиты прав потенциальных потребителей в ходе использования такси и каршеринга.
Каждый желающий может по телефону обратиться в Роспотребнадзор или посетить центр консультации. Все адреса можно найти на онлайн-площадках региональных управлений, контролирующих качество услуг ведомства.
Эксперты до 19 ноября будут проводить консультации российских жителей по вопросам, касающимся правил предоставления транспортных услуг, а также обеспечения защиты прав потенциальных потребителей в ходе использования такси и каршеринга.
Каждый желающий может по телефону обратиться в Роспотребнадзор или посетить центр консультации. Все адреса можно найти на онлайн-площадках региональных управлений, контролирующих качество услуг ведомства.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:43