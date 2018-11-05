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Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам каршеринга и такси

С 5 ноября начала работать горячая линия Роспотребнадзора, где решаются вопросы, связанные с услугами каршеринга, а также такси. О начале работы Всероссийской поддержки пользователи соответствующих сервисов узнали на страницах официального веб-сайта ведомства.

Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам каршеринга и такси


Эксперты до 19 ноября будут проводить консультации российских жителей по вопросам, касающимся правил предоставления транспортных услуг, а также обеспечения защиты прав потенциальных потребителей в ходе использования такси и каршеринга.

Каждый желающий может по телефону обратиться в Роспотребнадзор или посетить центр консультации. Все адреса можно найти на онлайн-площадках региональных управлений, контролирующих качество услуг ведомства.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:43

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