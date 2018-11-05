Ученые: Шесть симптомов рака нельзя игнорировать





Среди основных симптомов медики выделили появление больших шишек в груди, под мышками или на других участках тела. Увеличивающиеся в размерах шишки иногда сопровождаются кашлем, болями в груди, одышкой, утомляемостью, похудением и неприятным запахом изо рта.Опухоль кишечника способна вызвать диарею и запор с кровотечением, а также сопровождается тяжестью в животе, отсутствием аппетита и непереносимостью жареной пищи. Любое кровотечение может указывать на патологию, связанную с развитием рака. Кроме того, сигнализировать о появлении опухоли могут увеличивающиеся родинки, зудящие и кровоточащие невусы асимметричной формы диаметром более 7 мм и резкая потеря веса.