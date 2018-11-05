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Ученые: Шесть симптомов рака нельзя игнорировать

Ученые перечислили 6 симптомов рака, при появлении которых следует незамедлительно обратиться к онкологу. По словам британских специалистов, выявление болезни на ранней стадии для пациента может закончиться полным выздоровлением.

Ученые: Шесть симптомов рака нельзя игнорировать


Среди основных симптомов медики выделили появление больших шишек в груди, под мышками или на других участках тела. Увеличивающиеся в размерах шишки иногда сопровождаются кашлем, болями в груди, одышкой, утомляемостью, похудением и неприятным запахом изо рта.

Опухоль кишечника способна вызвать диарею и запор с кровотечением, а также сопровождается тяжестью в животе, отсутствием аппетита и непереносимостью жареной пищи. Любое кровотечение может указывать на патологию, связанную с развитием рака. Кроме того, сигнализировать о появлении опухоли могут увеличивающиеся родинки, зудящие и кровоточащие невусы асимметричной формы диаметром более 7 мм и резкая потеря веса.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:36

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