



Член Совета Федерации обратил внимание на огромные потери немецкой экономики вследствие ограничений против России. По его словам, антироссийские санкции не приносят ничего хорошего, кроме радости украинскому лидеру Петру Порошенко.Стоит напомнить, что Ангела Меркель заявила о решении покинуть должность главы партии ХДС. Она не собирается выдвигать свою кандидатуру в 2021 году на пост канцлера.