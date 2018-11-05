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Алексей Пушков назвал самые крупные ошибки Ангелы Меркель

Алексей Пушков, являющийся российским сенатором, заявил, что решения Ангелы Меркель - канцлера ФРГ, постоянно продлевать санкции России, а также принять в Германии свыше 1 000 000 мигрантов, являются "самыми крупными" ошибками европейского политика. Он об этом заявил на своей странице в Twitter.

Алексей Пушков назвал самые крупные ошибки Ангелы Меркель


Член Совета Федерации обратил внимание на огромные потери немецкой экономики вследствие ограничений против России. По его словам, антироссийские санкции не приносят ничего хорошего, кроме радости украинскому лидеру Петру Порошенко.

Стоит напомнить, что Ангела Меркель заявила о решении покинуть должность главы партии ХДС. Она не собирается выдвигать свою кандидатуру в 2021 году на пост канцлера.



 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:14

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