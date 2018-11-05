Светлана Ходченкова налаживает личную жизнь с избранником Георгием Петришиным
Журналисты во время беседы с коллегами актрисы узнали, что она налаживает свою личную жизнь с избранником. Светлана Ходченкова живет вместе с Георгием Петришиным в его московских апартаментах, но также пару часто видят вместе в доме звезды.
Пока знаменитости не оформили свои отношения официально, хотя бизнесмен давно уже сделал предложение артистке прямо на сцене театра после спектакля. Потом стало известно, что она внезапно разорвала отношения с будущим мужем, но он продолжил борьбу за свою любовь.
Светлана Ходченкова отмечает, что в ее жизни наступил период стабильности, а также имеет много общих интересов с Петришиным. Пара любит путешествовать вместе по разным странам, но, к сожалению, насыщенный график часто вынуждает артистку находиться вдали от дома. Она не любит светские мероприятия, как и откровения о личной жизни.
Пока знаменитости не оформили свои отношения официально, хотя бизнесмен давно уже сделал предложение артистке прямо на сцене театра после спектакля. Потом стало известно, что она внезапно разорвала отношения с будущим мужем, но он продолжил борьбу за свою любовь.
Светлана Ходченкова отмечает, что в ее жизни наступил период стабильности, а также имеет много общих интересов с Петришиным. Пара любит путешествовать вместе по разным странам, но, к сожалению, насыщенный график часто вынуждает артистку находиться вдали от дома. Она не любит светские мероприятия, как и откровения о личной жизни.