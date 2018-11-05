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Светлана Ходченкова налаживает личную жизнь с избранником Георгием Петришиным

Журналисты во время беседы с коллегами актрисы узнали, что она налаживает свою личную жизнь с избранником. Светлана Ходченкова живет вместе с Георгием Петришиным в его московских апартаментах, но также пару часто видят вместе в доме звезды.
Светлана Ходченкова налаживает личную жизнь с избранником Георгием Петришиным

Пока знаменитости не оформили свои отношения официально, хотя бизнесмен давно уже сделал предложение артистке прямо на сцене театра после спектакля. Потом стало известно, что она внезапно разорвала отношения с будущим мужем, но он продолжил борьбу за свою любовь.

Светлана Ходченкова отмечает, что в ее жизни наступил период стабильности, а также имеет много общих интересов с Петришиным. Пара любит путешествовать вместе по разным странам, но, к сожалению, насыщенный график часто вынуждает артистку находиться вдали от дома. Она не любит светские мероприятия, как и откровения о личной жизни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00

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