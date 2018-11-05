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Саша Черно готовится к свадьбе в стиле русско-армянской гулянки

Участница «Дома-2» Александра Черно готовится к самому волнующему событию в своей жизни и обсуждает подробности свадьбы с поклонниками.

Черно заявила, что главное требование к ее подвенечному наряду - это ажурный лиф и пышная юбка. Она даже показала подписчикам несколько вариантов платьев, спрашивая у них совета.

Саша Черно готовится к свадьбе в стиле русско-армянской гулянки

Помимо этого Саша надеется, что на торжество прибудут родственники жениха Иосифа Оганесяна, и у них будет обычная русско-армянская гулянка. Девушка собирается устроить своеобразный «праздник двух народов» с обязательными выкупами, так как считает, что «без этого свадьба – не свадьба».

Саша Черно готовится к свадьбе в стиле русско-армянской гулянки

Напомним, что 22 октября Саша Черно и Иосиф Оганесян подали заявление в загс и 22 декабря должно состояться их бракосочетание. Примечательно, что ко «дню Х» Александра пообещала скинуть 10 кг и вероятнее всего, сдержит обещание.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:48

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