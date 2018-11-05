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Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
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Егор Холявин после серьезных осложнений готовится к очередной пластической операции

Экс-участник «Дом-2» Егор Холявин, подвергнувший свой организм более десятка пластических операций, после очередной из них оказался в реанимации, но, несмотря на все осложнения, он не собирается останавливаться на достигнутом и намерен продолжать корректировать свою внешность.

На сегодняшний день у Холявина поврежден лицевой нерв из-за чего парализовало всю правую сторону и ему сложно говорить.

Егор Холявин после серьезных осложнений готовится к очередной пластической операции

Тем не менее, Егор смог ответить на несколько вопросов журналистов и признается, что хотя и чувствует себя неважно, готовится к очередной операции после осмотра хирурга.

Егор Холявин после серьезных осложнений готовится к очередной пластической операции

Поклонники Егора Холявина не раз просили парня остановиться на достигнутом и не гробить свое здоровье. Но молодой человек ради эффектной внешности готов рискнуть, хотя и осознает, что каждое из вмешательств пластического хирурга может стать последним в его жизни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:16

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