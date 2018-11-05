Егор Холявин после серьезных осложнений готовится к очередной пластической операции
Экс-участник «Дом-2» Егор Холявин, подвергнувший свой организм более десятка пластических операций, после очередной из них оказался в реанимации, но, несмотря на все осложнения, он не собирается останавливаться на достигнутом и намерен продолжать корректировать свою внешность.
На сегодняшний день у Холявина поврежден лицевой нерв из-за чего парализовало всю правую сторону и ему сложно говорить.
Тем не менее, Егор смог ответить на несколько вопросов журналистов и признается, что хотя и чувствует себя неважно, готовится к очередной операции после осмотра хирурга.
Поклонники Егора Холявина не раз просили парня остановиться на достигнутом и не гробить свое здоровье. Но молодой человек ради эффектной внешности готов рискнуть, хотя и осознает, что каждое из вмешательств пластического хирурга может стать последним в его жизни.
На сегодняшний день у Холявина поврежден лицевой нерв из-за чего парализовало всю правую сторону и ему сложно говорить.
Тем не менее, Егор смог ответить на несколько вопросов журналистов и признается, что хотя и чувствует себя неважно, готовится к очередной операции после осмотра хирурга.
Поклонники Егора Холявина не раз просили парня остановиться на достигнутом и не гробить свое здоровье. Но молодой человек ради эффектной внешности готов рискнуть, хотя и осознает, что каждое из вмешательств пластического хирурга может стать последним в его жизни.