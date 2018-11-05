Отец Анастасии Волочковой впервые смог сделать несколько шагов после инсульта

Знаменитость показала ролик, где ее близкий человек с помощью медиков пытается ходить, а также поблагодарила весь персонал пансионата “Опека” за поддержку. Пока в квартире родственника Анастасии Волочковой ремонт, так что он находится в этом месте.Она отметила, что все врачи пытаются поставить на ноги пациента, назвав их святыми людьми, самоотверженно выполняющими свою работу. Подписчики поддержали артистку позитивными комментариями и пожелали знаменитому спортсмену скорейшего выздоровления.