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Отец Анастасии Волочковой впервые смог сделать несколько шагов после инсульта

Балерина опубликовала в Instagram новый пост, поделившись радостным известием с поклонниками. Отец Анастасии Волочковой впервые смог сделать несколько шагов после инсульта, встав с инвалидного кресла.
Отец Анастасии Волочковой впервые смог сделать несколько шагов после инсульта

Знаменитость показала ролик, где ее близкий человек с помощью медиков пытается ходить, а также поблагодарила весь персонал пансионата “Опека” за поддержку. Пока в квартире родственника Анастасии Волочковой ремонт, так что он находится в этом месте.

Она отметила, что все врачи пытаются поставить на ноги пациента, назвав их святыми людьми, самоотверженно выполняющими свою работу. Подписчики поддержали артистку позитивными комментариями и пожелали знаменитому спортсмену скорейшего выздоровления.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:14

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