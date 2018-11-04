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В Санкт-Петербурге дважды за сутки «задержали» картонную Ольгу Бузову

В Петербурге накануне второй раз за сутки правоохранители «задержали» картонную фигуру известной ведущей и певицы Ольги Бузовой.

Надо отметить, что оппозиционеры использовали девушку в своих протестных акциях. Сначала с фигурой звезды у Смольного пикетировал один из активистов, который прикрепил на портрет Ольги фотографии высокопоставленных лиц Северной столицы.

В Санкт-Петербурге дважды за сутки «задержали» картонную Ольгу Бузову

Задержанного вместе с агитматериалом доставили в отдел полиции. Через какое-то время он был отпущен, а куклу правоохранители оставили себе.

Чуть позже манекен самой популярной девушки России в футболке с надписью «За Явлинского» пронесли в марше. Сотрудники правоохранительных органов этот материал также изъяли.

Сама звезда Бузова изъятие собственных картонных портретов ещё не успела прокомментировать.

Ранее мы сообщали, что россияне в супермаркетах воруют стоящие картонные изображения теледивы, рекламирующие чипсы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:54

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