В Санкт-Петербурге дважды за сутки «задержали» картонную Ольгу Бузову
В Петербурге накануне второй раз за сутки правоохранители «задержали» картонную фигуру известной ведущей и певицы Ольги Бузовой.
Надо отметить, что оппозиционеры использовали девушку в своих протестных акциях. Сначала с фигурой звезды у Смольного пикетировал один из активистов, который прикрепил на портрет Ольги фотографии высокопоставленных лиц Северной столицы.
Задержанного вместе с агитматериалом доставили в отдел полиции. Через какое-то время он был отпущен, а куклу правоохранители оставили себе.
Чуть позже манекен самой популярной девушки России в футболке с надписью «За Явлинского» пронесли в марше. Сотрудники правоохранительных органов этот материал также изъяли.
Сама звезда Бузова изъятие собственных картонных портретов ещё не успела прокомментировать.
Ранее мы сообщали, что россияне в супермаркетах воруют стоящие картонные изображения теледивы, рекламирующие чипсы.
Надо отметить, что оппозиционеры использовали девушку в своих протестных акциях. Сначала с фигурой звезды у Смольного пикетировал один из активистов, который прикрепил на портрет Ольги фотографии высокопоставленных лиц Северной столицы.
Задержанного вместе с агитматериалом доставили в отдел полиции. Через какое-то время он был отпущен, а куклу правоохранители оставили себе.
Чуть позже манекен самой популярной девушки России в футболке с надписью «За Явлинского» пронесли в марше. Сотрудники правоохранительных органов этот материал также изъяли.
Сама звезда Бузова изъятие собственных картонных портретов ещё не успела прокомментировать.
Ранее мы сообщали, что россияне в супермаркетах воруют стоящие картонные изображения теледивы, рекламирующие чипсы.