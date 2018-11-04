Жительница Магнитогорска выиграла в шоу «Пятеро на одного» один миллион рублей





Вопрос учительницы из Магнитогорска стал финальным. Он стоил больше миллиона рублей. При этом женщина спросила у игроков: «Чем знаменита самая большая река на Земле – Амазонка». Звездная команда состояла из известных телеведущих и радиоведущих Ольги Шелест и Антона Комолова, актрисы Светланы Пермяковой, актера Андрея Урганта, музыканта и ведущего Александра Пушного. Однако никто из них так и не дал правильного ответа на данный вопрос.А ответ на этот вопрос был следующий: «Через данную реку нет ни одного моста». В итоге звездная команда проиграла. При этом жительница Магнитогорска смогла сорвать джек-пот, который составил 1 000 080 рублей.