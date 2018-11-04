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Жительница Магнитогорска выиграла в шоу «Пятеро на одного» один миллион рублей

Жительница Магнитогорска взяла участие в телевизионном шоу «Пятеро на одного» в рамках канала «Россия» и разбогатела на миллион рублей. В шоу 5 участников отвечали на вопросы телезрителей.

Жительница Магнитогорска выиграла в шоу «Пятеро на одного» один миллион рублей


Вопрос учительницы из Магнитогорска стал финальным. Он стоил больше миллиона рублей. При этом женщина спросила у игроков: «Чем знаменита самая большая река на Земле – Амазонка». Звездная команда состояла из известных телеведущих и радиоведущих Ольги Шелест и Антона Комолова, актрисы Светланы Пермяковой, актера Андрея Урганта, музыканта и ведущего Александра Пушного. Однако никто из них так и не дал правильного ответа на данный вопрос.

А ответ на этот вопрос был следующий: «Через данную реку нет ни одного моста». В итоге звездная команда проиграла. При этом жительница Магнитогорска смогла сорвать джек-пот, который составил 1 000 080 рублей.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:53

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