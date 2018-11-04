Вера Брежнева показала поклонникам в Instagram всю свою большую семью
Вера Брежнева в соцсети Instagram опубликовала архивное семейное фото. Артистка под фото оставила пост, который посвятила своему отцу.
Певица написала, что 4 ноября ее отцу исполнилось бы 64 года, однако он ушел из жизни еще в 59-летнем возрасте. По словам звезды, только благодаря любви ее родителей появилась на свет она и ее три сестры. Знаменитость подчеркнула, что всех их объединяет любовь. На данном снимке присутствует еще живой папа Веры Брежневой - Виктор Михайлович Галушка. Также на фото запечатлена мама артистки Тамара Витальевна и сестры Анастасия, Виктория и Галина, все со своими мужьями и детьми. На публикации также присутствует Александр Цикало со своей дочкой Яной. Артист является мужем сестры певицы — Виктории. Фанаты оценили красоту сюжета, оставив под снимком более 151 лайка. Поклонники подчеркнули, что Вера Брежнева очень похожа на отца.
Накануне Наташа Королева опубликовала в своем аккаунте Instagram фото с концерта, от которого фанаты просто в восторге.
Певица написала, что 4 ноября ее отцу исполнилось бы 64 года, однако он ушел из жизни еще в 59-летнем возрасте. По словам звезды, только благодаря любви ее родителей появилась на свет она и ее три сестры. Знаменитость подчеркнула, что всех их объединяет любовь. На данном снимке присутствует еще живой папа Веры Брежневой - Виктор Михайлович Галушка. Также на фото запечатлена мама артистки Тамара Витальевна и сестры Анастасия, Виктория и Галина, все со своими мужьями и детьми. На публикации также присутствует Александр Цикало со своей дочкой Яной. Артист является мужем сестры певицы — Виктории. Фанаты оценили красоту сюжета, оставив под снимком более 151 лайка. Поклонники подчеркнули, что Вера Брежнева очень похожа на отца.
Накануне Наташа Королева опубликовала в своем аккаунте Instagram фото с концерта, от которого фанаты просто в восторге.