Эксперты назвали самые востребованные модели марки Toyota
Эксперты анонсировали самые востребованные модели бренда Toyota. За год было реализовано свыше 70 000 транспортных средств марки.
Данная цифра на 10% больше прошлогодних показателей. Среди всех авто японского производителя самую большую популярность получил внедорожник версии Toyota RAV4. Аналитики подсчитали, что за три квартала текущего года автопроизводитель продал более 22 500 экземпляров данных кроссоверов. Это примерно на 6,5 процента меньше результата прошлого года. На второй позиции оказалось авто Toyota Camry (21 000 экземпляров; плюс 3%). На третьем месте оказалась Toyota Land Cruiser (12 500 единиц; плюс 38%). Последняя модель марки включена в число пяти мировых авто, которые в мировом сообществе имеют наибольшую популярность. Однако уровень продаж версии уменьшился на 17%. Стоит отметить, что новый внедорожник Fortuner смог попасть в число пяти самых востребованных версий Toyota в России.
В Сети появилась информация, что система Adaptive Front Lighting System компании Ford позволит автомобильным фарам «читать» разметку, а также дорожные знаки.
Данная цифра на 10% больше прошлогодних показателей. Среди всех авто японского производителя самую большую популярность получил внедорожник версии Toyota RAV4. Аналитики подсчитали, что за три квартала текущего года автопроизводитель продал более 22 500 экземпляров данных кроссоверов. Это примерно на 6,5 процента меньше результата прошлого года. На второй позиции оказалось авто Toyota Camry (21 000 экземпляров; плюс 3%). На третьем месте оказалась Toyota Land Cruiser (12 500 единиц; плюс 38%). Последняя модель марки включена в число пяти мировых авто, которые в мировом сообществе имеют наибольшую популярность. Однако уровень продаж версии уменьшился на 17%. Стоит отметить, что новый внедорожник Fortuner смог попасть в число пяти самых востребованных версий Toyota в России.
В Сети появилась информация, что система Adaptive Front Lighting System компании Ford позволит автомобильным фарам «читать» разметку, а также дорожные знаки.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00