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Модель Полина Аскери вышла замуж за 64-летнего Бориса Белоцерковского

Полина Аскери в своем Instagram-аккаунте сообщила, что вышла замуж за 64-летнего бизнесмена Бориса Белоцерковского. 33-летняя модель опубликовала в соцсети рисунок, который выполнен в стиле вкладыша из жевательной резинки «Love is», на котором присутствует надпись «Молодожены».

Модель Полина Аскери вышла замуж за 64-летнего Бориса Белоцерковского


Публикация в течение суток собрала свыше 2 тысяч отметок «Мне нравится» и более 70 комментариев. Поклонники стали поздравлять Полину Аскери и Бориса Белоцерковского с бракосочетанием. Подписчики пожелали влюбленным много счастливых лет совместной жизни. Стоит отметить, что в прошедшем году стало известно о разводе Бориса Белоцерковского и его супруги Ники. До расставания пара не проживала вместе на протяжении длительного времени, однако документы оформила лишь в 2017 году.

В соцсети Екатерины Варнавы появился эффектный снимок, на котором звезда «Comedy Woman» изображена с известным визажистом Светланой Шайд.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:00

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