Модель Полина Аскери вышла замуж за 64-летнего Бориса Белоцерковского
Полина Аскери в своем Instagram-аккаунте сообщила, что вышла замуж за 64-летнего бизнесмена Бориса Белоцерковского. 33-летняя модель опубликовала в соцсети рисунок, который выполнен в стиле вкладыша из жевательной резинки «Love is», на котором присутствует надпись «Молодожены».
Публикация в течение суток собрала свыше 2 тысяч отметок «Мне нравится» и более 70 комментариев. Поклонники стали поздравлять Полину Аскери и Бориса Белоцерковского с бракосочетанием. Подписчики пожелали влюбленным много счастливых лет совместной жизни. Стоит отметить, что в прошедшем году стало известно о разводе Бориса Белоцерковского и его супруги Ники. До расставания пара не проживала вместе на протяжении длительного времени, однако документы оформила лишь в 2017 году.
В соцсети Екатерины Варнавы появился эффектный снимок, на котором звезда «Comedy Woman» изображена с известным визажистом Светланой Шайд.
Публикация в течение суток собрала свыше 2 тысяч отметок «Мне нравится» и более 70 комментариев. Поклонники стали поздравлять Полину Аскери и Бориса Белоцерковского с бракосочетанием. Подписчики пожелали влюбленным много счастливых лет совместной жизни. Стоит отметить, что в прошедшем году стало известно о разводе Бориса Белоцерковского и его супруги Ники. До расставания пара не проживала вместе на протяжении длительного времени, однако документы оформила лишь в 2017 году.
В соцсети Екатерины Варнавы появился эффектный снимок, на котором звезда «Comedy Woman» изображена с известным визажистом Светланой Шайд.