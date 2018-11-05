Компания Mahindra выводит на рынок Индии новый SsangYong G4 Rexton под именем Alturas
Компания Mahindra на рынок выводит новый перелицованный внедорожник версии SsangYong G4 Rexton, который в Индии будет называться Alturas. Начало реализаций модели запланировано на 26 ноября этого года.
Корейская марка SsangYong уже свыше 7 лет принадлежит индийскому известному концерну Mahindra Group. Новая версия SsangYong G4 Rexton в Индии будет называться Alturas. Авто от донора отличается увеличенным дорожным просветом до 244 мм, перенастроенной подвеской, другим шильдиком производителя, переработанной радиаторной решёткой, другой головной оптикой.
Mahindra Alturas под капотом будет иметь дизельную 2,2-литровую силовую установку на 180,5 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается семиступенчатая автоматическая коробка передач от Mercedes-Benz. В транспортном средстве используется полный либо задний привод. Предварительная стоимость версии Alturas достигает 2,167 млн руб.
В интернете появились сведения, что автомобильная компания JAC продемонстрировала салон нового кроссовера JAC S4.
Корейская марка SsangYong уже свыше 7 лет принадлежит индийскому известному концерну Mahindra Group. Новая версия SsangYong G4 Rexton в Индии будет называться Alturas. Авто от донора отличается увеличенным дорожным просветом до 244 мм, перенастроенной подвеской, другим шильдиком производителя, переработанной радиаторной решёткой, другой головной оптикой.
Mahindra Alturas под капотом будет иметь дизельную 2,2-литровую силовую установку на 180,5 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается семиступенчатая автоматическая коробка передач от Mercedes-Benz. В транспортном средстве используется полный либо задний привод. Предварительная стоимость версии Alturas достигает 2,167 млн руб.
В интернете появились сведения, что автомобильная компания JAC продемонстрировала салон нового кроссовера JAC S4.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00