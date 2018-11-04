Ольга Шелест устроила необычную вечеринку в честь 5-летия старшей дочери Музы
Ольга Шелест в честь 5-летия старшей дочери Музы устроила шумную вечеринку. Вместо розовых оттенков и плюшевых игрушек праздник прошел в стиле Хэллоуина.
Даже праздничный торт был украшен черепами, а лица именинницы и гостей были всячески разрисованы. Данная тема вечеринки была организована по мотивам анимационного кинофильма «Тайна Коко». В своем микроблоге Instagram ведущая обнародовала снимки с именин. Судя по запечатленным на фото восторженным лицам гостей, праздник Музы пришелся детям по душе. Даже Ольга Шелест танцевала и пела вместе с гостями. Подписчики также поздравили дочку телезвезды с ее 5-летием, пожелав малышке счастливых моментов, а также всего самого наилучшего.
Стало также известно, что ведущий ток-шоу «Кто хочет стать миллионером» Дмитрий Дибров станет в 6-й раз отцом.
Даже праздничный торт был украшен черепами, а лица именинницы и гостей были всячески разрисованы. Данная тема вечеринки была организована по мотивам анимационного кинофильма «Тайна Коко». В своем микроблоге Instagram ведущая обнародовала снимки с именин. Судя по запечатленным на фото восторженным лицам гостей, праздник Музы пришелся детям по душе. Даже Ольга Шелест танцевала и пела вместе с гостями. Подписчики также поздравили дочку телезвезды с ее 5-летием, пожелав малышке счастливых моментов, а также всего самого наилучшего.
Стало также известно, что ведущий ток-шоу «Кто хочет стать миллионером» Дмитрий Дибров станет в 6-й раз отцом.