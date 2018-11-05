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В Колумбии вертолеты поднялись по тревоге из-за появления НЛО

Начиная с 31 октября НЛО приводит в ужас жителей столицы Колумбии. Из-за появления красных огней в ночном небе по тревоге поднялись вертолёты.
В Колумбии вертолеты поднялись по тревоге из-за появления НЛО


По словам очевидцев, первое появление в небе красных огней зафиксировано 31 октября в северной части Боготы. Странным казалось их поведение, так как создавалось впечатление того, что их контроль осуществлялся невидимой системой, которая формировала фигуры и управляла их движением по определённой траектории. Огни постоянно перемещались и менялись местами. Вертолёты прилетели на это место по тревоге.

Очевидцы этого события рассказывали о невозможности вызова ни одной спасательной службы, причиной тому послужила массовая разрядка телефонов в одно мгновение. Поэтому по тревоге в небо взлетели вертолёты, так как НЛО было замечено правоохранителями в воздушном пространстве.

О данном происшествии в небе больше нет никакой официальной информации, предоставленной каким-либо уполномоченным органом. Ничего также неизвестно о факте изучения местности, но через несколько дней после увиденного, в ней было зафиксировано новое появление красных огней. Представители власти никак не комментируют данный инцидент.



 
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Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 05:00

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