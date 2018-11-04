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Ученые: Размеры порций еды не влияют на процессы похудения

Австралийские ученые из Университета Дикина провели эксперимент и выяснили, что человек проявляет интерес к объему порции, а не к ее содержимому. По их мнению, размер тарелки совершенно не играет роли для тех, кто хочет похудеть.

Ученые: Размеры порций еды не влияют на процессы похудения

Для проверки своей теории эксперты решили провести два исследования. В одном участвовали 153 студента, им вручили по две порции яблочных и картофельных чипсов, которые были в больших и маленьких упаковках. В результате, испытуемые уделяли внимание большой пачке с едой, нежели маленькой. Второй эксперимент прошел во время одного из кинофестивалей, в нем приняли участие 77 зрителей. У них были пакеты с маленькой морковкой. Они отправились на просмотр двух фильмов, один с романтическим сюжетом, а второй о ресторане. В итоге, большая часть «карликовых» овощей была съедена во время проката киноленты о любви.

Авторы исследования с уверенностью утверждают, что объем тарелки не может влиять на успех в потере лишнего веса. Если предложить друзьям две разные тарелки, наполненные сладостями, у которых будет разный объем, то быстрее опустошится та, где их больше. Этот закон работает во всем, поэтому, диетологи рекомендую вместо сладкой еды заполнять большую посуду полезными продуктами, такими как зелень, фрукты и овощи, а из маленькой кушать мясные блюда и гарниры.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 21:00

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