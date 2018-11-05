Новую версию BMW M3 планируют оснастить механической КПП
Новую версию BMW M3 могут оснастить механической коробкой передач. В скором времени начнутся реализации BMW M3 новой генерации, вследствие чего появилось больше подробностей о модели.
Раньше производитель заявил, что транспортное средство получит только коробку-автомат. Теперь появились данные о модели с «механикой». Версия BMW M3 G20, оснащаемая МКПП в первую очередь составит конкуренцию Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio и немецкой версии Audi S5. Кроме данных о механической трансмиссии известно, что авто может оснащаться полным приводом вместо классического заднего привода.
BMW M3 G20 под капотом имеет битурбинный трёхлитровый силовой агрегат на 500 лошадиных сил. Согласно ожиданиям, официальная презентация авто состоится в рамках Женевского автосалона в марте следующего года.
Имеется информация, что на просторах Сети опубликовали шпионские фотографии грузового транспортного средства Ram 2500 Tradesman.
Раньше производитель заявил, что транспортное средство получит только коробку-автомат. Теперь появились данные о модели с «механикой». Версия BMW M3 G20, оснащаемая МКПП в первую очередь составит конкуренцию Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio и немецкой версии Audi S5. Кроме данных о механической трансмиссии известно, что авто может оснащаться полным приводом вместо классического заднего привода.
BMW M3 G20 под капотом имеет битурбинный трёхлитровый силовой агрегат на 500 лошадиных сил. Согласно ожиданиям, официальная презентация авто состоится в рамках Женевского автосалона в марте следующего года.
Имеется информация, что на просторах Сети опубликовали шпионские фотографии грузового транспортного средства Ram 2500 Tradesman.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00