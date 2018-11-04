Наташа Королева обнародовала в Instagram фото со своего концерта
Наташа Королева в соцсети Instagram опубликовала снимок, от которого поклонники просто в восторге. Скорей всего фото сделано на концерте, который состоялся в Кремле в конце октября.
Под публикацией Наташа Королева процитировала название известной песни «Forever Young», что в переводе с английского означает «Вечно молода». Поклонники отметили, что это без сомнения относится к ней самой, так как кадр получился очень эффектным. По словам фанатов, певица с возрастом приобрела харизму, магнетизм, а также зрелую сексуальность. Публикация в течение суток собрала около 17 тысяч одобрительных лайков. На днях Наташа Королева рассказала фолловерам в соцсети, что пережить кризис среднего возраста ей было нелегко. Депрессия настигла звезду после 40-летия. По словам артистки, ей не хотелось выходить из дома, а также видеть кого-либо. Однако помочь звезде выйти из депрессивного состояния смогли медитация и сеансы гипнотерапии.
В Сети также сообщалось, что Екатерина Андреева вместе с супругом полетела в Африку. Оказалось, что Первый телеканал отправил телезвезду в вынужденный отпуск из-за оставшихся с лета 12 дней.
Под публикацией Наташа Королева процитировала название известной песни «Forever Young», что в переводе с английского означает «Вечно молода». Поклонники отметили, что это без сомнения относится к ней самой, так как кадр получился очень эффектным. По словам фанатов, певица с возрастом приобрела харизму, магнетизм, а также зрелую сексуальность. Публикация в течение суток собрала около 17 тысяч одобрительных лайков. На днях Наташа Королева рассказала фолловерам в соцсети, что пережить кризис среднего возраста ей было нелегко. Депрессия настигла звезду после 40-летия. По словам артистки, ей не хотелось выходить из дома, а также видеть кого-либо. Однако помочь звезде выйти из депрессивного состояния смогли медитация и сеансы гипнотерапии.
В Сети также сообщалось, что Екатерина Андреева вместе с супругом полетела в Африку. Оказалось, что Первый телеканал отправил телезвезду в вынужденный отпуск из-за оставшихся с лета 12 дней.