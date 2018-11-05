АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Продажи новых легковых авто с автоматической КПП в России соответствуют доле 56%

В период январь-октябрь текущего года продажи новых легковых транспортных средств в России, обладающих автоматической КПП, достигли показателя в 678 тысяч авто. Это число соответствует доле 56% от общего количества реализованных авто.

Продажи новых легковых авто с автоматической КПП в России соответствуют доле 56%


Данная информация передана экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ». Автоэкспертами отмечается, что рыночная доля транспортного средства с автоматической трансмиссией в настоящее время продолжает расти, а также 3 года приходится более половины первичного авторынка. При анализе в список автоматических КПП эксперты внесли вариаторы, роботизированные трансмиссии, традиционные АКПП. За аналогичный период прошлого года доля сбыта транспортных средств с автоматическими КПП составила 54 процента. За год показатель увеличился на 2%.

В интернете появились данные, что на авторынке в будущем году может появиться модернизированная версия седана Geely Emgrand 7.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Магазин «Связной» продает смартфоны Xiaomi Redmi
Продажи новых легковых авто с автоматической КПП
На автомобильном рынке в 2019 году может
Модель Полина Аскери вышла замуж за 64-летнего
Ольга Шелест устроила необычную вечеринку в
В Санкт-Петербурге дважды за сутки «задержали»
Жительница Магнитогорска выиграла в шоу «Пятеро
Вера Брежнева показала поклонникам в Instagram
Ученые: Размеры порций еды не влияют на процессы
Екатерина Стриженова похвасталась тонкой талией в
Житель Новой Зеландии после похищения провел на
Наташа Королева обнародовала в Instagram фото со
Похорошевшая Екатерина Варнава восхитила фанатов
Компания Xiaomi представит новые ноутбуки 6 ноября
Диетологи: Соусы и приправы являются причиной
Актриса Анна Старшенбаум выложила в Instagram
Светлана Лобода поделилась трогательным видео со
Ани Лорак вызвала восторг фанатов, оголив в
Apple запустила продажи отремонтированных
Андрей Малахов в Instagram показал резвящуюся на
Владимир Путин посетил выставку "Сокровища музеев
Автоклуб Travel Russia успешно протестировал шины
Яну Рудковскую раскритиковали в Instagram за
Солистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана
Елена Воробей показала фанатам в Instagram
Эксперты протестировали дактилоскопические
Владимир Путин назвал патриотизм российских
Екатерина Андреева сообщила фанатам в Instagram о
Ирина Дубцова в дерзком кожаном наряде поразила
В Тюменской области автобус с детьми попал в ДТП
Просмотреть все новости