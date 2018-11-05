Продажи новых легковых авто с автоматической КПП в России соответствуют доле 56%
В период январь-октябрь текущего года продажи новых легковых транспортных средств в России, обладающих автоматической КПП, достигли показателя в 678 тысяч авто. Это число соответствует доле 56% от общего количества реализованных авто.
Данная информация передана экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ». Автоэкспертами отмечается, что рыночная доля транспортного средства с автоматической трансмиссией в настоящее время продолжает расти, а также 3 года приходится более половины первичного авторынка. При анализе в список автоматических КПП эксперты внесли вариаторы, роботизированные трансмиссии, традиционные АКПП. За аналогичный период прошлого года доля сбыта транспортных средств с автоматическими КПП составила 54 процента. За год показатель увеличился на 2%.
В интернете появились данные, что на авторынке в будущем году может появиться модернизированная версия седана Geely Emgrand 7.
Данная информация передана экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ». Автоэкспертами отмечается, что рыночная доля транспортного средства с автоматической трансмиссией в настоящее время продолжает расти, а также 3 года приходится более половины первичного авторынка. При анализе в список автоматических КПП эксперты внесли вариаторы, роботизированные трансмиссии, традиционные АКПП. За аналогичный период прошлого года доля сбыта транспортных средств с автоматическими КПП составила 54 процента. За год показатель увеличился на 2%.
В интернете появились данные, что на авторынке в будущем году может появиться модернизированная версия седана Geely Emgrand 7.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00