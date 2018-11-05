Дуб бархатистый поможет ученым лечить рак и диабет





[b]Дуб бархатистый(Quercus dilatata)-дерево, растущее в Гималаях, по мнению учёных, основанному на исследованиях этого вида, поможет им вылечить многие недуги. Его компоненты эффективно борются с раком, диабетом и лейшманиозом.[b]В медицине семенами и листьями дерева лечат заболевания полости рта, диарею, астму и расстройства желудка, а его плоды помогают в борьбе с инфекциями половых путей. Пакистанские ученые из Университета Карачи занимались изучением флавоноидного состава дуба мору для того, чтобы измерить антиоксидантную способность дерева. Они провели исследования на тему модулирования наличия процента сахара, применяя ингибирование а-амилазы, чтобы предотвратить наличие активного всасывания крахмала организмом.Для своих исследований они получили экстракт из тех частей дерева, которые подвергались воздействию воздуха, объединив такими растворителями, в составе которых присутствуют хлороформ, ацетон и этанол.Экстракт, содержащий дистиллат и ацетон в составе своём, влияет на антиоксидантную способность. Ещё один из анализов выявил содержание полифенолов:Катехин- помогает в уменьшении веса тела, а также снижает раковую активность клетокКварцетин-ингибирование раковых клеток и предотвращение атеросклерозаХлорогенная кислота- служит для регуляции уровня глюкозы.Галльская кислота- соединение, предотвращающее мутации на клеточном уровне, приводящие к развитию рака.