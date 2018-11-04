Житель Новой Зеландии после похищения провел на корабле пришельцев 10 дней





По словам 70-летнего мужчины, инцидент случился, когда он находился за рулем автомобиля и направлялся в город Окленд. Однако в какой-то момент вокруг него начали «вспыхивать» яркие огни неонового света, затем он почувствовал, что его сковали. Далее новозеландец утверждает, что он увидел троих гуманоидов. На их лицах был лишь маленький рот, а вот привычные для людей уши и носы отсутствовали. Однако больше всего удивила их способность соединять несколько энергий в одну. Также он утверждает, что против людей они ничего плохого не имеют. Встречу с представителями внеземного разума мужчина описал в своей книге."Пострадавший" с уверенностью заявил, что верит в существование гуманоидов, а 10 дней с ними к одной компании для него пролетели, как одна минута. В его планах рассказать подробнее об этом в клубе «Ryde Eastwood Leagues Club».