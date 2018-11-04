Похорошевшая Екатерина Варнава восхитила фанатов в Instagram
Екатерина Варнава в своем микроблоге Instagram обнародовала новое эффектное фото. На данном снимке звезда «Comedy Woman» запечатлена с визажистом Светланой Шайд.
Екатерина Варнава под кадром оставила пост, в котором написала, что ей очень хотелось выложить данное фото, на что она имеет право. Действительно, обе знаменитости на снимке выглядят потрясающе. Публикация за шесть часов собрала более 63 тысяч одобрительных лайков и свыше 140 комментариев, в которых фолловеры восхитились красотой Екатерины Варнавы. Накануне актриса «Comedy Woman» опубликовала черно-белый снимок, который не привел поклонников в такой восторг. Фанаты посчитали, что на публикации артистка выглядит слишком исхудавшей.
Стоит напомнить, что Елена Воробей в соцсети Instagram порадовала поклонников новым роликом, в котором запечатлено как она, облачившись в шубу, танцует перед камерой.
Екатерина Варнава под кадром оставила пост, в котором написала, что ей очень хотелось выложить данное фото, на что она имеет право. Действительно, обе знаменитости на снимке выглядят потрясающе. Публикация за шесть часов собрала более 63 тысяч одобрительных лайков и свыше 140 комментариев, в которых фолловеры восхитились красотой Екатерины Варнавы. Накануне актриса «Comedy Woman» опубликовала черно-белый снимок, который не привел поклонников в такой восторг. Фанаты посчитали, что на публикации артистка выглядит слишком исхудавшей.
Стоит напомнить, что Елена Воробей в соцсети Instagram порадовала поклонников новым роликом, в котором запечатлено как она, облачившись в шубу, танцует перед камерой.