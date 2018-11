Автоклуб Travel Russia успешно протестировал шины Viatti

Летние шины Viatti Bosco A/T максимально приспособлены к любым природным и климатическим условиям: при низкой температуре протектор становится более мягким, при высокой — жестким, что не только предоставляет идеальные условия вождения, но и понижает износ шины. Протектор шины обеспечивает надежность и безопасность при совершении маневров. Идеальное сочетание управляемости и устойчивости автомобиля даже при самом активном вождении гарантируют специально оптимизированный каркас шин, смещенные крупные блоки и ребра, а также усиленные блоки внешней секции — все это позволяет шинам равномерно распределить давление в пятне контакта с дорогой.Бренд Viatti – надежные легковые и легкогрузовые шины мирового уровня качества, выпускаемые на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES.«Модель Viatti Bosco A/T — идеальный представитель линейки шин, предназначенных специально для кроссоверов и легких внедорожников. Это продукт, сочетающий в себе комфорт, надежность, устойчивость и удобное уверенное вождение при значительных динамических нагрузках», - прокомментировал результаты автопробега Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».«Основной целью автопробега было доехать до Алтая на машинах среднего класса и показать, что ничего сверхсложного в автопутешествиях по России нет. Путешествовать на автомобилях можно и нужно. Дороги были всякие, но шины везде проявили себя очень хорошо на всех участках. Viatti Bosco A/T - самые лучшие рекомендации от автоклуба Travel-Russia. Проверено тысячами километров российских дорог и бездорожья», - отметил Александр Никулин (@zhzhitel).«Тестировать шины Viatti оказалось не просто интересно, но и весьма познавательно. Где еще на практике можно убедиться во всех заявленных свойствах, если не в дальней поездке? Пара сотен километров на обычных дорогах не смогут раскрыть весь потенциал, а вот полноценное многотысячное путешествие сразу по нескольким регионам оставят вполне правдивые и полные ощущения. На личном водительском опыте, спустя немалый пробег на них, я могу уверенно сказать, что шины этой марки отлично держат дорогу на любом типе покрытия, надежны в любой ситуации, обеспечивают комфорт во время движения. Тихие, мягкие в движении, надежные, а главное — у них очень адекватная цена и они обладают высокой износоустойчивостью», - рассказала Олеся Никулинв (@podmoskva).Источник фото: podmoskva.livejournal.com– шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.