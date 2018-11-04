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Диетологи: Соусы и приправы являются причиной набора лишнего веса

Диетологи из Великобритании утверждают, что соусы и различные приправы могут быть предпосылкой для набора лишнего веса. По словам специалиста Ро Хантрисс, люди недооценивают калорийность данных продуктов.

Диетологи: Соусы и приправы являются причиной набора лишнего веса

Как известно, люди, пытающие сбросить лишние килограммы, начинают активно заниматься спортом и следить за своим рационом, в частности они принимают решение исключить фаст-фуд. Но мало кто отказывается от любимых приправ и различных соусов, которые придают пище более насыщенный вкус. К сожалению, их вред и калорийность мало кому известны.

Знаменитый диетолог Ро Хантрисс рассказала, что содержащиеся в соусах сахар и жиры могут давать не тот результат, который ожидает человек, желающий избавиться от лишнего веса. А самым опасным для идеальной фигуры продуктом считается майонез.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:30

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