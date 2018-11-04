Актриса Анна Старшенбаум выложила в Instagram фото без одежды





По словам знаменитости, тогда она ждала, пока наберется вода в ванную и решила сделать такое фото. В тот момент она очень страдала, правда не помнит по какому поводу. Анна Старшенбаум считает, что кадр получился очень «творческо-метафорический». Кинозвезда заявила, что была бы ее воля и не так холодно, она постоянно бы ходила обнаженной. Пост в течение семи часов собрал более 600 лайков. Поклонники просто «забросали» Анну Старшенбаум комплиментами. Они отметили, что у артистки очень красивая фигура и внешность.Стоит отметить, что скоро на широкие экраны выйдет несколько проектов с участием актрисы. Анна Старшенбаум задействована в телесериалах «Ты меня слышишь?» и «Дипломат». Также артистка сыграла главную роль в кинофильме «Московские тайны. Опасный перелет».