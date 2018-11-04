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Актриса Анна Старшенбаум выложила в Instagram фото без одежды

Анна Старшенбаум обычно в соцсети Instagram выкладывает фото и видео со сьемок или фотосессий. Однако накануне актриса решила обнародовать в своем аккаунте «голый» снимок, сделанный год назад.

Актриса Анна Старшенбаум выложила в Instagram фото без одежды


По словам знаменитости, тогда она ждала, пока наберется вода в ванную и решила сделать такое фото. В тот момент она очень страдала, правда не помнит по какому поводу. Анна Старшенбаум считает, что кадр получился очень «творческо-метафорический». Кинозвезда заявила, что была бы ее воля и не так холодно, она постоянно бы ходила обнаженной. Пост в течение семи часов собрал более 600 лайков. Поклонники просто «забросали» Анну Старшенбаум комплиментами. Они отметили, что у артистки очень красивая фигура и внешность.

Актриса Анна Старшенбаум выложила в Instagram фото без одежды


Стоит отметить, что скоро на широкие экраны выйдет несколько проектов с участием актрисы. Анна Старшенбаум задействована в телесериалах «Ты меня слышишь?» и «Дипломат». Также артистка сыграла главную роль в кинофильме «Московские тайны. Опасный перелет».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:15

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