Яну Рудковскую раскритиковали в Instagram за плохое знание английского языка

В честь дня рождения своего мужа Евгения Плющенко Яна Рудковская в личном аккаунте Instagram показала снимок из далекого прошлого, когда они познакомились. Подписать пост продюсер решила весьма оригинально, на английском языке.Однако не все читатели ее блога присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что в тексте с поздравлениями множество ошибок. Среди внимательных критиков были и администраторы Telegram-канала "Только никому…». Также фолловерам не ясно, зачем Рудковская для поздравления выбрала именно этот язык.