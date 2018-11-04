Яну Рудковскую раскритиковали в Instagram за плохое знание английского языка
Знаменитый продюсер российского певца Димы Билана Яна Рудковская разместила в блоге Instagram публикацию, посвященную дню рождения ее супруга российского фигуриста Евгения Плющенко. Поклонники не разделили радость кумира и обрушили на нее шквал критики из-за плохого знания английского языка.
В честь дня рождения своего мужа Евгения Плющенко Яна Рудковская в личном аккаунте Instagram показала снимок из далекого прошлого, когда они познакомились. Подписать пост продюсер решила весьма оригинально, на английском языке.
Однако не все читатели ее блога присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что в тексте с поздравлениями множество ошибок. Среди внимательных критиков были и администраторы Telegram-канала "Только никому…». Также фолловерам не ясно, зачем Рудковская для поздравления выбрала именно этот язык.
В честь дня рождения своего мужа Евгения Плющенко Яна Рудковская в личном аккаунте Instagram показала снимок из далекого прошлого, когда они познакомились. Подписать пост продюсер решила весьма оригинально, на английском языке.
Однако не все читатели ее блога присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что в тексте с поздравлениями множество ошибок. Среди внимательных критиков были и администраторы Telegram-канала "Только никому…». Также фолловерам не ясно, зачем Рудковская для поздравления выбрала именно этот язык.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:32