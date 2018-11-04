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Яну Рудковскую раскритиковали в Instagram за плохое знание английского языка

Знаменитый продюсер российского певца Димы Билана Яна Рудковская разместила в блоге Instagram публикацию, посвященную дню рождения ее супруга российского фигуриста Евгения Плющенко. Поклонники не разделили радость кумира и обрушили на нее шквал критики из-за плохого знания английского языка.
Яну Рудковскую раскритиковали в Instagram за плохое знание английского языка

В честь дня рождения своего мужа Евгения Плющенко Яна Рудковская в личном аккаунте Instagram показала снимок из далекого прошлого, когда они познакомились. Подписать пост продюсер решила весьма оригинально, на английском языке.

Однако не все читатели ее блога присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что в тексте с поздравлениями множество ошибок. Среди внимательных критиков были и администраторы Telegram-канала "Только никому…». Также фолловерам не ясно, зачем Рудковская для поздравления выбрала именно этот язык.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:32

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