Елена Воробей показала фанатам в Instagram примерку дорогой шубы

На кадрах записи Елена Воробей весело напевает композицию про шопинг. В посте к своей публикации звезда отметила, что шопинг – это занятие, которое отлично «приводит в чувство». Знаменитость спросила у продавщицы, сколько стоит «шикарная вещичка», собираясь, видимо, купить шубу. Однако услышав ответ, юмористка быстро сняла дорогостоящую верхнюю одежду. Ролик за девятнадцать часов собрал свыше 19 тысяч отметок «Нравится» и более 60 комментариев. Поклонники отметили юмор артистки, заявив, что очень ждут ее концерта в их городах.Стоит напомнить, что второго ноября Елену Воробей выписали из клиники, куда она была ранее госпитализирована с сердечными болями. В соцсети звезда рассказала фанатам, что доктора посоветовали ей следить за своим здоровьем, а также беречь себя.