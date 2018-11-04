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Елена Воробей показала фанатам в Instagram примерку дорогой шубы

Елена Воробей в своем микроблоге Instagram порадовала фанатов новым роликом. На видео юмористка облачившись в шубу, приплясывает перед камерой.

Елена Воробей показала фанатам в Instagram примерку дорогой шубы


На кадрах записи Елена Воробей весело напевает композицию про шопинг. В посте к своей публикации звезда отметила, что шопинг – это занятие, которое отлично «приводит в чувство». Знаменитость спросила у продавщицы, сколько стоит «шикарная вещичка», собираясь, видимо, купить шубу. Однако услышав ответ, юмористка быстро сняла дорогостоящую верхнюю одежду. Ролик за девятнадцать часов собрал свыше 19 тысяч отметок «Нравится» и более 60 комментариев. Поклонники отметили юмор артистки, заявив, что очень ждут ее концерта в их городах.

Стоит напомнить, что второго ноября Елену Воробей выписали из клиники, куда она была ранее госпитализирована с сердечными болями. В соцсети звезда рассказала фанатам, что доктора посоветовали ей следить за своим здоровьем, а также беречь себя.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:13

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