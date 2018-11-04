В Тюменской области автобус с детьми попал в ДТП





Авария произошла на 448 километре трассы Ханты-Мансийск – Тюмень. На рассматриваемом участке произошло столкновение пяти авто, среди которых автобус с детьми. По некоторым сведениям, внутри было 23 ребенка. Авария произошла на участке трассы, где происходил ремонт дорожного полотна. В связи с тем, то водитель грузового автомобиля Volvo не заметил светофора, благодаря которому и происходила регулировка движения, большегруз столкнулся с четырьмя транспортными средствами, одним из которых и оказался детский автобус.Как стало известно, травмирован был лишь водитель легкового авто Hyundai Solaris, а также водитель автовоза. Инспекторы ДПС, которые прибыли на место аварии, выясняют подробности происшествия.