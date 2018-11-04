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Под Волгоградом обнаружен труп ребенка на дне выгребной ямы

Под Волгоградом на дне выгребной ямы обнаружен труп ребенка. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Волгоградской области Наталия Куницкая.
Под Волгоградом обнаружен труп ребенка на дне выгребной ямы

Как стало известно, 4-летний житель одного из городов под Волгоградом пропал днем ранее, его мать заявила в полицию о пропаже сына. По ее словам, последний раз она видела ребенка около двух часов дня, а после он не давал о себе знать. Местная жительница, живущая в двух километрах от дома погибшего, рассказала, что мальчик проходил около ее двора в пять часов вечера. На поиски малыша отправили более ста человек, и только сегодня удалось обнаружить его труп в выгребной яме.


На данный момент сотрудники правоохранительных органов принимают меры, чтобы вытащить тело на поверхность. Все подробности происшествия выясняются.



 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:07

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