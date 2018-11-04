Под Волгоградом обнаружен труп ребенка на дне выгребной ямы





Как стало известно, 4-летний житель одного из городов под Волгоградом пропал днем ранее, его мать заявила в полицию о пропаже сына. По ее словам, последний раз она видела ребенка около двух часов дня, а после он не давал о себе знать. Местная жительница, живущая в двух километрах от дома погибшего, рассказала, что мальчик проходил около ее двора в пять часов вечера. На поиски малыша отправили более ста человек, и только сегодня удалось обнаружить его труп в выгребной яме.На данный момент сотрудники правоохранительных органов принимают меры, чтобы вытащить тело на поверхность. Все подробности происшествия выясняются.