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Алла Пугачева в архивном видеоролике поделилась секретом успешной карьеры

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева выложила на своей странице в сети Instagram архивный видеоролик, в котором поделилась с поклонниками секретом своих творческих успехов. Как оказалось, во время многочисленных интервью она следила за тем, чтобы «не показаться умной».
Алла Пугачева в архивном видеоролике поделилась секретом успешной карьеры

В настоящее время легенда отечественной сцены предпочитает приятные семейные хлопоты, а не эстрадную суету. Она довольно давно прекратила активную творческую деятельность и уединилась с мужем и детьми в загородном поместье. Однако звезда до сих пор вспоминает былые времена, когда ей принадлежал статус самой знаменитой певицы Советского Союза.

В своем микроблоге в соцсети Алла Пугачева показала отрывок видеозаписи, снятой на одной из встреч с почитателями. Знаменитость в шутливой форме призналась, что, общаясь с журналистами, она боялась показаться умной, но так как, по ее словам, "она женщина неглупая", то ей было очень сложно это скрыть.

По мнению Аллы Борисовны, если бы она показала свой интеллект, то слушатели стали бы анализировать ее песни и усматривать в них глупость. Также знаменитость отметила, что если она ведет себя фривольно, то все приходят в восторг от ее композиций, ведь поклонники не верят, что «такая взбалмошная баба» могла спеть подобные песни.

Примадонна назвала видеоролик «Актерские «штучки-дрючки» из прошлой жизни». Ее поклонники посчитали эту хитрость неплохим секретом успешности любой медиаперсоны. Некоторые даже предположили, что причина глупого поведения многих отечественных звезд кроется в том, что они пытаются подражать Алле Пугачевой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:05

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