АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Андрей Малахов в Instagram показал резвящуюся на постели супругу

Андрей Малахов продемонстрировал фотографию, на которой запечатлена его супруга, резвящаяся на постели. Телеведущий вместе со своей возлюбленной отдыхает в немецком курортном городке Баден-Баден и делится с подписчиками в Instagram интересными сюжетами.
Андрей Малахов в Instagram показал резвящуюся на постели супругу

Наряду с фотографиями достопримечательностей славного города и старинных улиц Малахов опубликовал кадр, на котором позирует его жена Наталья Шкулева. Женщина запечатлена стоя на кровати в позе боксёра. Пока телеведущий отдыхает в Германии, в Москве его ожидают не слишком приятные новости.
Андрей Малахов в Instagram показал резвящуюся на постели супругу

Дело в том, что компания CD Land подала иск на "Первый канал" за то, что в одной из своих передач Малахов использовал интернет-мем, прообразом которого является скульптура, установленная в Нидерландах у Лейденского университета. Как оказалось, в России права на изображение принадлежат компании CD Land, её представители требуют компенсацию в размере трёх миллионов рублей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Xiaomi представит новые ноутбуки 6 ноября
Диетологи: Соусы и приправы являются причиной
Актриса Анна Старшенбаум выложила в Instagram
Светлана Лобода поделилась трогательным видео со
Ани Лорак вызвала восторг фанатов, оголив в
Apple запустила продажи отремонтированных
Андрей Малахов в Instagram показал резвящуюся на
Владимир Путин посетил выставку "Сокровища музеев
Автоклуб Travel Russia успешно протестировал шины
Яну Рудковскую раскритиковали в Instagram за
Солистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана
Елена Воробей показала фанатам в Instagram
Эксперты протестировали дактилоскопические
Владимир Путин назвал патриотизм российских
Екатерина Андреева сообщила фанатам в Instagram о
Ирина Дубцова в дерзком кожаном наряде поразила
В Тюменской области автобус с детьми попал в ДТП
В Польше была зафиксирована вспышка кори
Компания LG продала 3 миллиона телевизоров OLED
Под Волгоградом обнаружен труп ребенка на дне
Алла Пугачева в архивном видеоролике поделилась
Пользователи Instagram раскритиковали Диму Билана
Принцу Гарри пришлось изменить свои привычки
Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет
Леонид Агутин порадовал поклонников образом
Супруга Дмитрия Диброва перестала скрывать свою
Виктория Дайнеко призывает пользователей
Флагман Samsung Galaxy S10 будет анонсирован в
«Уральские пельмени» ушли с выигрышем с передачи
Тигран Кеосаян: Причиной катастрофических
Просмотреть все новости