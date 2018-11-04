Андрей Малахов в Instagram показал резвящуюся на постели супругу





Наряду с фотографиями достопримечательностей славного города и старинных улиц Малахов опубликовал кадр, на котором позирует его жена Наталья Шкулева. Женщина запечатлена стоя на кровати в позе боксёра. Пока телеведущий отдыхает в Германии, в Москве его ожидают не слишком приятные новости.Дело в том, что компания CD Land подала иск на "Первый канал" за то, что в одной из своих передач Малахов использовал интернет-мем, прообразом которого является скульптура, установленная в Нидерландах у Лейденского университета. Как оказалось, в России права на изображение принадлежат компании CD Land, её представители требуют компенсацию в размере трёх миллионов рублей.