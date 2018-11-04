АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Солистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина хочет взять ребенка из детского дома

Диана Арбенина сообщила о своем намерении взять из детского дома ребенка. По словам певицы, этот шаг вполне логичен и обоснован, так как через несколько лет её собственные наследники «упорхнут из семейного гнездышка».

Солистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина хочет взять ребенка из детского дома


Диана Арбенина смогла успешно совмещать концертную деятельность и материнство. Артистка спустя два месяца после родов уже летала на концерты, откуда передавала грудное молоко разными способами: через помощников, друзей, неравнодушных людей. В данное время детям звезды по 8 лет. В ежедневное расписание наследников вокалистки входят посещение бассейна, музыкальной школы и секции бокса. Диана Арбенина не хочет, чтобы ее чада пошли по стопам своей матери. Она мечтает, чтобы сын Тема стал врачом, а Марта - архитектором.

Солистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина хочет взять ребенка из детского дома


В последнее время лидер рок-коллектива «Ночные снайперы» задумывается о приемном ребенке. Знаменитость заявила, что это некое веление ее сердца. Диана Арбенина также призналась, что уже с этого времени готовится стать бабушкой. Она не против, если её наследники станут родителями в раннем возрасте.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Xiaomi представит новые ноутбуки 6 ноября
Диетологи: Соусы и приправы являются причиной
Актриса Анна Старшенбаум выложила в Instagram
Светлана Лобода поделилась трогательным видео со
Ани Лорак вызвала восторг фанатов, оголив в
Apple запустила продажи отремонтированных
Андрей Малахов в Instagram показал резвящуюся на
Владимир Путин посетил выставку "Сокровища музеев
Автоклуб Travel Russia успешно протестировал шины
Яну Рудковскую раскритиковали в Instagram за
Солистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана
Елена Воробей показала фанатам в Instagram
Эксперты протестировали дактилоскопические
Владимир Путин назвал патриотизм российских
Екатерина Андреева сообщила фанатам в Instagram о
Ирина Дубцова в дерзком кожаном наряде поразила
В Тюменской области автобус с детьми попал в ДТП
В Польше была зафиксирована вспышка кори
Компания LG продала 3 миллиона телевизоров OLED
Под Волгоградом обнаружен труп ребенка на дне
Алла Пугачева в архивном видеоролике поделилась
Пользователи Instagram раскритиковали Диму Билана
Принцу Гарри пришлось изменить свои привычки
Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет
Леонид Агутин порадовал поклонников образом
Супруга Дмитрия Диброва перестала скрывать свою
Виктория Дайнеко призывает пользователей
Флагман Samsung Galaxy S10 будет анонсирован в
«Уральские пельмени» ушли с выигрышем с передачи
Тигран Кеосаян: Причиной катастрофических
Просмотреть все новости