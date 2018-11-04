Солистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина хочет взять ребенка из детского дома





Диана Арбенина смогла успешно совмещать концертную деятельность и материнство. Артистка спустя два месяца после родов уже летала на концерты, откуда передавала грудное молоко разными способами: через помощников, друзей, неравнодушных людей. В данное время детям звезды по 8 лет. В ежедневное расписание наследников вокалистки входят посещение бассейна, музыкальной школы и секции бокса. Диана Арбенина не хочет, чтобы ее чада пошли по стопам своей матери. Она мечтает, чтобы сын Тема стал врачом, а Марта - архитектором.В последнее время лидер рок-коллектива «Ночные снайперы» задумывается о приемном ребенке. Знаменитость заявила, что это некое веление ее сердца. Диана Арбенина также призналась, что уже с этого времени готовится стать бабушкой. Она не против, если её наследники станут родителями в раннем возрасте.