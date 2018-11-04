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В Польше была зафиксирована вспышка кори

В Польше зафиксирована вспышка кори. Как стало известно, медикам удалось обнаружить 17 случаев заболевания, причем никто из пострадавших не был привит.

В Польше была зафиксирована вспышка кори


Специалисты отмечают, что среди 17 заболевших людей был даже ребенок, возраст которого меньше минимально допустимого для прививания. Тем не менее, эпидемия не угрожает населению Польши, по данным Министерства здоровья, порядка 95% граждан привиты. Эпидемия может стать реальностью в том случае, когда прививки не делали от 75% населения и выше. Медики обращают внимание на то, что в настоящее время идет рассмотрение закона об отмене обязательных прививок от данной болезни. Специалисты утверждают, что возникшая эпидемия в очередной раз подтверждает необходимость принудительных прививок, в противном случае последствия были бы существенно более серьезными.

Глава Минздрава Польши Лукаш Шумовский также упомянул, что нет научных обоснований, что рассматриваемый вид прививок делает ребенка более восприимчивым к другим видам заболеваний. Специалист призывает соблюдать график прививок.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:24

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