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Эксперты протестировали дактилоскопические сканеры смартфонов OnePlus 6T и Huawei Mate 20 Pro

Эксперты провели тестирование дактилоскопических сканеров смартфонов OnePlus 6T, а также Huawei Mate 20 Pro. Они у данных устройств интегрированы подобно гаджетам Vivo в сенсорные дисплеи. Эти устройства проверили по нескольким параметрам.

Эксперты протестировали дактилоскопические сканеры смартфонов OnePlus 6T и Huawei Mate 20 Pro


Тестирование отпечатка пальца на регистрацию делалось для того, чтобы исследователи удостоверились, что в устройствах OnePlus 6T, а также Huawei Mate 20 Pro при сканировании захватываются все углы. Это испытание данные модели успешно прошли. Однако 6T это сделал намного быстрее, чем версия Mate 20 Pro. Специалистами было выяснено, насколько корректно срабатывают под углом дактилоскопические сканеры двух гаджетов. Оба устройства данный тест прошли равнозначно, затребовав воспроизведения одинакового числа попыток, прежде чем девайс разблокировался. В случае намеренного увлажнения пальцев датчики сканера Mate 20 Pro сработали с третьего раза. В данном случае OnePlus 6T не смог ни разу распознать отпечаток. А вот в тесте с грязным пальцем всё было с точностью до наоборот - в пользу OnePlus.

Накануне в Сети появились данные, что 6 ноября китайская компания Xiaomi представит смартфон версии Xiaomi Redmi Note 6.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:00

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